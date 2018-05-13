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Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году
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    Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году

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    Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году

    Нью-Йорк, 13 мая. Самыми востребованными смартфонами, невзирая на высокую стоимость, стали устройства американской компании Apple. Первые четыре строчки рейтинга занимают устройства «яблочной» компании, а топ-5 замыкает новый Xiaomi Redmi 5A.

    Эксперты проанализировали рынок и назвали самые популярные смартфоны, которые были реализованы с начала 2018 года. Первое место в списке занял iPhone X, который приобрели 16 миллионов пользователей. Далее по списку идут iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPhone 7.

    Смартфон Redmi 5A китайской компании Xiaomi занял пятое место — 5,5 миллионов проданных гаджетов. Данный смартфон не обладает уникальными техническими параметрами или красивым дизайном, но соотношение цена-качество привлекает пользователей.

    Названы самые продаваемые смартфоны в 2018 году

    Samsung Galaxy S9 и S9 Plus смогли занять всего лишь шестое и седьмое места в данном рейтинге, несмотря на мощную рекламную кампанию и топовые функции. Обладателями данных устройств стали 5,4 миллиона человек.

    Автор: Дана Балан
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