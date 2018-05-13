Западные СМИ объяснили, почему РФ не нужно массовое производство «истребителей-невидимок»

Москва, 13 мая. Два истребителя Су-57 участвовали в Параде Победы в российской столице 9 мая, показав технический потенциал армии Российской Федерации. Об этом пишет издание The National Interest.

Отмечается, что к будущему году планируется выпуск промежуточной версии Су-57, в которую входит технология малозаметности. Тогда же Военно-космические силы России должны получить порядка 10 тестовых версий самолета.

Но, по данным издания, Москва, вероятно, «отложит массовую закупку самолетов до 2020 года».

Согласно информации газеты, индийские инженеры принимали участие в разработке Су-57 вместе с россиянами, однако вышли из проекта частично из-за того, что российская сторона не дала им доступ к первичным кодам истребителя, а также по причине якобы технических проблем.

На данном этапе РФ работает над модернизацией бортового электронного оборудования и заменой двигателей. Авторы материала отмечают, что у России есть возможности для разработки истребителя с технологией малозаметности.

Впрочем, с точки зрения Москвы технология малозаметности не так важна, также России не надо массовое производство «истребителей-невидимок», поскольку у Запада нет противоракетных систем, сравнимых с С-300В4 и С-400.

В случае конфликта ВКС РФ могут положиться на крылатые ракеты Х-101 и Х-102, подчеркивает The National Interest.