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Ломаченко отправил в нокаут Линареса и завоевал пояс WBA
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    Ломаченко отправил в нокаут Линареса и завоевал пояс WBA

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    Ломаченко отправил в нокаут Линареса и завоевал пояс WBA

    Нью-Йорк, 13 мая. Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу над представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом.

    В 12-раундовой встрече, которая прошла в ночь на воскресенье в Нью-Йорке, украинец одержал победу над Линаресом нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе (до 61,2 кг).

    Стоит отметить, что 30-летний украинский спортсмен установил мировой рекорд, затратив самое малое число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории.

    Автор: Дана Балан
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