Ломаченко отправил в нокаут Линареса и завоевал пояс WBA

Нью-Йорк, 13 мая. Украинский профессиональный боксер Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), одержав победу над представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом.

В 12-раундовой встрече, которая прошла в ночь на воскресенье в Нью-Йорке, украинец одержал победу над Линаресом нокаутом в 10-м раунде и стал обладателем чемпионского титула WBA в легком весе (до 61,2 кг).

Стоит отметить, что 30-летний украинский спортсмен установил мировой рекорд, затратив самое малое число боев на завоевание титула чемпиона мира среди профессионалов в третьей весовой категории.