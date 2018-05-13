Ты же корова: переводчик Twitter обозвал победительницу «Евровидения»

Лиссабон, 13 мая. Переводчик социальной сети Twitter неверно перевел пост израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в котором он на иврите поздравил представительницу Израиля Нетту Барзилай с победой в песенном конкурсе «Евровидение».

Глава израильского правительства в своем микроблоге назвал певицу «капара», то есть «дорогая», «милая» — на иврите так обращаются к доброму приятелю. Однако автоматический перевод социальной сети выдал фразу: «Ты же корова!».

Пользователи социальной сети увидели ошибку и объяснили, что на самом деле Нетаньяху не имел в виду ничего плохого.

Напомним, финал конкурса «Евровидение-2018» проходил в ночь на 13 мая в португальской столице. Нетта набрала 529 баллов по результатам голосования жюри и зрителей. Вторая строчка у певицы с Кипра Элени Фурейры. Третье место досталось австрийскому исполнителю Сезару Сэмпсону.