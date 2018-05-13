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Xiaomi презентовала кварцевые часы за 4 тысячи рублей
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    Xiaomi презентовала кварцевые часы за 4 тысячи рублей

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    Xiaomi презентовала кварцевые часы за 4 тысячи рублей

    Пекин, 13 мая. Китайский производитель Xiaomi представил кварцевые часы I8 с минималистичным дизайном. Об этом в воскресенье пишет издание GizChina.

    Как отмечается, часы не наделены смарт-функциями: они не подсчитывают активность пользователя, а также не способны передавать данные со смартфона и воспроизводить музыкальные композиции.

    I8 являются простыми кварцевыми часами с круглым циферблатом, оборудованным сапфировым стеклом с защитой от царапин. Пользователям доступны часы в пяти цветовых вариантах.

    Известно, что они водостойкие, поскольку их можно погружать на глубину до 50 метров. I8 были презентованы в двух вариантах — с диаметром корпуса 41 мм и весом 60 г и с диаметром корпуса 36 мм и весом 50 г.

    Цена устройства начинается от 63 долларов (4000 рублей — Прим.ред.).

    Автор: Дана Балан
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