Xiaomi презентовала кварцевые часы за 4 тысячи рублей

Пекин, 13 мая. Китайский производитель Xiaomi представил кварцевые часы I8 с минималистичным дизайном. Об этом в воскресенье пишет издание GizChina.

Как отмечается, часы не наделены смарт-функциями: они не подсчитывают активность пользователя, а также не способны передавать данные со смартфона и воспроизводить музыкальные композиции.

I8 являются простыми кварцевыми часами с круглым циферблатом, оборудованным сапфировым стеклом с защитой от царапин. Пользователям доступны часы в пяти цветовых вариантах.

Известно, что они водостойкие, поскольку их можно погружать на глубину до 50 метров. I8 были презентованы в двух вариантах — с диаметром корпуса 41 мм и весом 60 г и с диаметром корпуса 36 мм и весом 50 г.

Цена устройства начинается от 63 долларов (4000 рублей — Прим.ред.).