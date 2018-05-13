Взрывы прогремели в трех церквях в Индонезии, есть жертвы

Джакарта, 13 мая. Жертвами трех взрывов на острове Ява в Индонезии стали шесть человек, еще 13 пострадали. Об этом пишет издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Согласно информации газеты, первый взрыв произошел недалеко от католической церкви Святой Марии в городе Сурабая, расположенном на острове Ява, в результате происшествия погиб один прихожанин церкви и подорвался террорист.

Также сообщается, что при атаке террориста-смертника пострадали двое сотрудников полиции и 11 человек.

Отмечается, что взрывы также прогремели в протестантской церкви в Джалан Дипонегоро и церкви пятидесятников.

#UPDATE Police in Indonesia's second-biggest city Surabaya triple their initial death toll from blasts at three separate locations to six with at least 35 injured. No one has yet claimed responsibility pic.twitter.com/UQHFUbAS4S — AFP news agency (@AFP) May 13, 2018

В настоящее время известно о шести погибших при взрывах. Другая информация уточняется.