Киркоров поздравил победительницу «Евровидения—2018»

Москва, 13 мая. Российский певец и композитор Филипп Киркоров поздравил израильскую певицу Нетту Барзилай с победой на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

Народный артист РФ обратился к победительнице от лица ее соперников по конкурсу — молдавского коллектива с DoReDos.

«Мы с DoReDos и от лица Молдовы и, конечно, России, поздравляем с заслуженной победой в конкурсе наш любимый Израиль и очаровательную певицу Нетту, покорившую в этот субботний вечер всю Европу своим сумасшедшим хитом Toy, а также автора этой зажигательной песни, которая однозначно станет хитом этого лета!» — сказано в сообщении, которое Киркоров опубликовал на своей странице в социальной сети.

Напомним, что звание победителя музыкального конкурса «Евровидение» стала представительница Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка». Россию на конкурсе представляла Юлия Самойлова, которой не удалось пробиться в финальную часть музыкального конкурса.