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Победительница «Евровидения-2018» горда тем, что привезет конкурс в Израиль
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    Победительница «Евровидения-2018» горда тем, что привезет конкурс в Израиль

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    Победительница «Евровидения-2018» горда тем, что привезет конкурс в Израиль

    Лиссабон, 13 мая. Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2018» Нетта Барзилай заявила, что горда тем, что привезет состязание в Израиль.

    «Я не думаю, что мне надо много говорить после того, что произошло сегодня, после выбора, который сделало большинство - оно выбрало меня. И это величайшая вещь, которая происходит с людьми, - выбирать что-то отличающееся», — отметила исполнительница.

    Она также отметила, что сразу после победы намерена есть хумус.

    Ранее стало известно, что конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, исполнившая песню «Игрушка», победила на конкурсе «Евровидение—2018», набрав 529 баллов.

    Автор: Ирина Новикова
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