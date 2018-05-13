Facebook запустил «проверку безопасности» после нападения в Париже

Париж, 13 мая. Социальная сеть Facebook после атаки на прохожих в Париже активировала опцию Safety check, позволяющую пользователям, находящимся в данный момент в столице Франции, сообщить о том, что они находятся в безопасности.

Сообщается, что пользователи могут предложить или получить помощь, а также рассказать своим близким о том, что они не пострадали во время нападения.

Напомним, что вечером в субботу неизвестный напал с ножом на пешеходов во втором округе Парижа. В результате произошедшего один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Нападавший был застрелен полицейскими. на данный момент его личность не установлена. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.