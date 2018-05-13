Сирия: военная полиция РФ приступила к патрулированию освобожденных кварталов Дамаска

Дамаск, 13 мая. Патрулирование южных кварталов Дамаска, ранее освобожденных от боевиков, начато подразделениями военной полиции России.

Сообщается, что полицейские работают круглосуточно в районах Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда.

В материале агентства РИА Новости говорится, что с целью обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов задействованы пешие и моторизированные патрули, а также выставлены наблюдательные посты.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска. Также стало известно, что в сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.