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Сирия: военная полиция РФ приступила к патрулированию освобожденных кварталов Дамаска
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    Сирия: военная полиция РФ приступила к патрулированию освобожденных кварталов Дамаска

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    Сирия: военная полиция РФ приступила к патрулированию освобожденных кварталов Дамаска

    Дамаск, 13 мая. Патрулирование южных кварталов Дамаска, ранее освобожденных от боевиков, начато подразделениями военной полиции России.

    Сообщается, что полицейские работают круглосуточно в районах Бейт — Сахм, Сиди — Микдат, Баббила и Ялда.

    В материале агентства РИА Новости говорится, что с целью обеспечения правопорядка на всех основных улицах кварталов задействованы пешие и моторизированные патрули, а также выставлены наблюдательные посты.

    Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук к югу от Дамаска. Также стало известно, что в сирийской провинции Хомс в городе Тель-Биса боевики сдают оружие представителям властей Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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