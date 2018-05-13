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«Достойна быть победительницей»: пользователи Сети прокомментировали победу Израиля на «Евровидении-2018»
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    «Достойна быть победительницей»: пользователи Сети прокомментировали победу Израиля на «Евровидении-2018»

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    «Достойна быть победительницей»: пользователи Сети прокомментировали победу Израиля на «Евровидении-2018»

    Москва, 13 мая. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на победу представительницы Израиля Нетты Барзилай на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

    Интернет-обитатели с радостью узнали итоги песенного состязания. По мнению многих пользователей, израильская певица заслуженно получила победу на конкурсе.

     «Наш мир был создан богом для того, чтобы в 2018 на «Евровидении» выступила Нетта», — написал в Твиттере rybak fan #1.

    Ряд комментаторов обратили внимание, что певице не помешала выиграть ее нестандартная внешность.

    «Нетта заслуженно победила, кто бы что ни говорил. Ее всю жизнь гнобили из-за того, что она отличалась, из-за того, что она полная(!) женщина(!!)», — отметил Сквонк, добавивший к своему никнейму строчку из песни «Айм нот ю той».

    «Выиграла пышечка Нетта, а не секси-шмекси кипритянка, понимаете, да?», — отметил Мин.

    Фандомный Утюг выразил свою радость кратко, зато крупными буквами.

    «Нетта достойна быть победительницей. Урааааа!», — говорится в его посте.

    «Нетта не заслужила хейта. Она молодчина и песня не только клоунада», — написал M.F.Jenks.

    Некоторые пользователи предложили несогласным со справедливостью победы израильской участницы сразу отписаться от них и не вступать в дискуссии, а другие просто активно признавались в любви победительнице «Евровидения» этого года.

     

    Автор: Ирина Новикова
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