«Достойна быть победительницей»: пользователи Сети прокомментировали победу Израиля на «Евровидении-2018»
Москва, 13 мая. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на победу представительницы Израиля Нетты Барзилай на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».
Интернет-обитатели с радостью узнали итоги песенного состязания. По мнению многих пользователей, израильская певица заслуженно получила победу на конкурсе.
«Наш мир был создан богом для того, чтобы в 2018 на «Евровидении» выступила Нетта», — написал в Твиттере rybak fan #1.
Ряд комментаторов обратили внимание, что певице не помешала выиграть ее нестандартная внешность.
«Нетта заслуженно победила, кто бы что ни говорил. Ее всю жизнь гнобили из-за того, что она отличалась, из-за того, что она полная(!) женщина(!!)», — отметил Сквонк, добавивший к своему никнейму строчку из песни «Айм нот ю той».
«Выиграла пышечка Нетта, а не секси-шмекси кипритянка, понимаете, да?», — отметил Мин.
Фандомный Утюг выразил свою радость кратко, зато крупными буквами.
«Нетта достойна быть победительницей. Урааааа!», — говорится в его посте.
«Нетта не заслужила хейта. Она молодчина и песня не только клоунада», — написал M.F.Jenks.
Некоторые пользователи предложили несогласным со справедливостью победы израильской участницы сразу отписаться от них и не вступать в дискуссии, а другие просто активно признавались в любви победительнице «Евровидения» этого года.