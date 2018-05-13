«Достойна быть победительницей»: пользователи Сети прокомментировали победу Израиля на «Евровидении-2018»

Москва, 13 мая. Пользователи социальных сетей активно откликнулись на победу представительницы Израиля Нетты Барзилай на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».

Интернет-обитатели с радостью узнали итоги песенного состязания. По мнению многих пользователей, израильская певица заслуженно получила победу на конкурсе.

«Наш мир был создан богом для того, чтобы в 2018 на «Евровидении» выступила Нетта», — написал в Твиттере rybak fan #1.

кстати

- Нетта выиграла в своём пф

- Нетта заняла высокое место по жюри

- Нетта выиграла телезрительское голосование



по вашему это незаслуженная победа?#eurovision — ???????? мигле #06 (@Salty_patch) May 12, 2018

Ряд комментаторов обратили внимание, что певице не помешала выиграть ее нестандартная внешность.

«Нетта заслуженно победила, кто бы что ни говорил. Ее всю жизнь гнобили из-за того, что она отличалась, из-за того, что она полная(!) женщина(!!)», — отметил Сквонк, добавивший к своему никнейму строчку из песни «Айм нот ю той».

УХУУУ НЕТТА ЛЮБИМАЯ ДЕВОЧКА, ПОНЧИК МОЙ СЛАДКИЙ!!!!!!! 529 БАЛЛОВ МОЯ СЛАДКАЯЯЯЯЯЯЯЯ#Eurovision #евровидение2018 — Данюша (@voronova129) May 12, 2018

«Выиграла пышечка Нетта, а не секси-шмекси кипритянка, понимаете, да?», — отметил Мин.

Фандомный Утюг выразил свою радость кратко, зато крупными буквами.

«Нетта достойна быть победительницей. Урааааа!», — говорится в его посте.

«Нетта не заслужила хейта. Она молодчина и песня не только клоунада», — написал M.F.Jenks.

Некоторые пользователи предложили несогласным со справедливостью победы израильской участницы сразу отписаться от них и не вступать в дискуссии, а другие просто активно признавались в любви победительнице «Евровидения» этого года.