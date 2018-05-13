Китай испытывает первый авианосец собственной разработки

Пекин, 13 мая. Военно-морские силы Китая начали испытания первого авианосца местного производства.

Сообщается, что военный корабль Type 001A отправился в тестовое плаванье в воскресенье в 07.00 по местному времени.

Строительство судна было начато в 2013 году, а в апреле 2017 года авианосец был спущен на воду. Китайские СМИ сообщали, что на борту одновременно могут быть размещены 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15). Корабль может развивать крейсерскую скорость в 31 морской узел.

Ранее RT на русском сообщало, что китайская армия приняла на вооружение баллистическую ракету DF-26 средней дальности, способную нести ядерный заряд. По мнению ряда экспертов, у других стран региона нет аналогов этой ракете, также они не исключают очередного витка гонки вооружений между Китаем и Соединенными Штатами.