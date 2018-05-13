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Американские эксперты сравнили гиперзвуковое оружие России и США
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    Американские эксперты сравнили гиперзвуковое оружие России и США

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    Американские эксперты сравнили гиперзвуковое оружие России и США

    Вашингтон, 13 мая. Американские эксперты заявили, что разработки гиперзвукового оружия в США, России и Китае находятся практически на одном уровне.

    По словам эксперта в области вооружений Зои Стэнли-Локман, Соединенные Штаты заинтересованы в решении гораздо более трудной задачи, чем РФ или КНР, так как они занимаются неядерными ракетами, которые должны с большой точностью поражать маленькие цели, что не является принципиальным для ядерных вооружений.

    При этом, отмечается, что Америка в перспективе может обогнать своих конкурентов.

    «Например, в рамках самой успешной американской программы гиперзвуковых планирующих блоков ракета была запущена на расстояние в 4 тысячи километров. Подобная китайская ракета не пролетела и 2 тысяч километров», — пояснил специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

    Ранее RT на русском сообщало, что Россия продемонстрировала на параде Победы арсенал новейшего оружия. В частности, особое внимание западных экспертов привлек пролет истребителей МиГ-31К, оснащённых гиперзвуковыми авиационными комплексами «Кинжал». 

    Автор: Ирина Новикова
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