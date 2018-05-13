Еврокомиссар заявила, что «Северный поток-2» не в интересах Евросоюза

Брюссель, 13 мая. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что строительство газопровода «Северный поток - 2» не отвечает интересам ЕС.

«У нас общая стратегия, которая предусматривает получение энергии из разных источников и должна позволить нам не так сильно зависеть от России», — заявила Вестагер, отметив, что в том числе, проект не отвечает вопросам безопасности.

Ранее RT на русском сообщало, что Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается судебного решения, чтобы предотвратить запланированное на 15 мая начало строительства газопровода «Северный поток — 2» на участке в Грайфсвальдском заливе.

Напомним, что 3 мая в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2». В рамках «Северного потока – 2» планируется построить две нитки газопровода, общая мощность которых составить 55 миллиардов кубометров газа. Он начнется на побережье России, пройдет по дну Балтийского моря и дойдет до Германии. Реализация проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро.