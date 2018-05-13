Самойлова анонсировала выход альбома и клипа в ближайшее время

Москва, 13 мая. Участница музыкального конкурса «Евровидение-2018» от России Юлия Самойлова заявила, что в ближайшее время представит новый альбом.

Также исполнительница пообещала своим поклонникам видеоклип. Певица выразила благодарность всем тем, кто поддерживал ее во время все это время.

«Спасибо за такой великолепный опыт, спасибо за людей, за поддержку, за ваши отзывы, за движение вперед. Дальше ждет много нового, интересного: книга, альбом, клип… Скоро», — написала певица на своей странице в Instagram.

Ранее RT сообщало, что в столице Португалии 10 мая была определена вторая десятка финалистов музыкального конкурса «Евровидение». Участниками этого этапа отбора стали исполнители из 18 стран, среди которых была представительница России Юлия Самойлова, не прошедшая в финал по результатам зрительского голосования. Певица тяжело восприняла поражение, однако позднее заявила, что участие в музыкальном конкурсе стало для нее большим опытом.