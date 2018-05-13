Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»

Москва, 13 мая. Участница от России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова поздравила победительницу музыкального состязания израильскую певицу Нетту Барзилай с победой.

«Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!» — говорится в сообщении Самойловой в ее Instagram.

Напомним, что Барзилай победила в конкурсе с песней «Toy» («Игрушка»). Она набрала 529 баллов, на втором месте — Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — он набрал 342 балла.

Ранее Газета.ру сообщала, что 11 мая стало известно, что по итогам второго полуфинала «Евровидения-2018» российская участница Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.