Меню
Общество
Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»
Общество
Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»
Следующая новость
Загрузка...

    Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»

    34

    Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»

    Москва, 13 мая. Участница от России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова поздравила победительницу музыкального состязания израильскую певицу Нетту Барзилай с победой.

    «Netta! Молодец! Поздравляю тебя с победой на Евровидении! Она твоя по праву! Я счастлива! Честно!» — говорится в сообщении Самойловой в ее Instagram.

    Напомним, что Барзилай победила в конкурсе с песней «Toy» («Игрушка»). Она набрала 529 баллов, на втором месте — Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — он набрал 342 балла.

    Ранее Газета.ру сообщала, что 11 мая стало известно, что по итогам второго полуфинала «Евровидения-2018» российская участница Юлия Самойлова не прошла в финал конкурса.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.