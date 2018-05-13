Победительница «Евровидения-2018» поделилась впечатлениями от конкурса

Лиссабон, 13 мая. Победительница музыкального конкурса «Евровидение-2018» израильская певица Нетта Барзилай рассказала о своих впечатлениях от соревнования.

Сообщается, что во время вручения награды исполнительница сказала несколько благодарственных слов. По ее словам, она очень счастлива в связи с победой в песенном конкурсе.

Также Нетта выразила благодарность всем голосовавшим за нее, отметив, что они выбрали «непохожих». Кроме того, исполнительница добавила, что любит свою страну.

Ранее стало известно, что национальное жюри из России присудило Нетте восемь баллов.

Напомним, что Барзилай исполняла песню «Toy» («Игрушка»).

Ранее Газета.ру сообщала, что представительница Израиля набрала 529 баллов, на втором месте — Элени Фурейра от Кипра, у которой 436 баллов, третье место занял австрийский участник Сезар Сэмпсон — он набрал 342 балла.