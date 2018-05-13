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Украинский певец Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»
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    Украинский певец Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»

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    Украинский певец Melovin укусил ведущую «Евровидения-2018»

    Лиссабон, 13 мая. Певец Melovin, представлявший Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время разговора с ведущей состязания укусил ее за плечо.

    В ходе беседы с музыкантом ведущая мероприятия обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, заявив о его сходстве с вампиром. В ответ исполнитель шуточно «укусил» девушку.

     

    Ранее Газета.ру сообщала, что 21-летний украинский участник международного песенного конкурса «Евровидение» Melovin на пресс-конференции от волнения забыл родной язык. Сообщалось, что молодой человек, настоящее имя которого — Константин Бочаров, как выяснилось на конференции, не знает украинского языка и предпочитает говорить на русском.

    Автор: Ирина Новикова
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