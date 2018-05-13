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Общество
Видео победного выступления израильтянки Нетты Барзилай на «Евровидении» опубликовано в Сети
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Самойлова поздравила Нетту из Израиля с победой на «Евровидении-2018»
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    Видео победного выступления израильтянки Нетты Барзилай на «Евровидении» опубликовано в Сети

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    Видео победного выступления израильтянки Нетты Барзилай на «Евровидении» опубликовано в Сети

    Лиссабон, 13 мая. Видеозапись выступления победительницы песенного конкурса «Евровидение-2018» израильтянки Нетты Барзилай появилось в сети Интернет на YouTube-канале мероприятия.

    Успех представительнице Израиля в португальском Лиссабоне принесла композиция Toy (Игрушка). Нетта набрала 529 баллов, что позволило ей опередить ближайших преследователей — Австрию и Кипр.

    Израильтянка выразила благодарность всем, кто поддерживал ее на пути к триумфу в вокальном конкурсе, а также зрителей, отдавших ей свои голоса.

    Накануне российская певица юлия Самойлова прокомментировала свою неудачу на «Евровидении». Она признала, что допустила в ходе выступления множество ошибок. Исполнительница попросила не связывать ее результаты с политическими вопросами. Об этом писал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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