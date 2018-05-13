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Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с инцидентом на «Евровидении»
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    Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с инцидентом на «Евровидении»

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    Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с инцидентом на «Евровидении»

    Лиссабон, 13 мая. Пресс-служба Европейского вещательного союза выразила сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в ходе выступления представительницы Великобритании SuRie на «Евровидении-2018» в Лиссабоне.

    «EBU сожалеет о вторжении на сцену, которое произошло во время выступления Британии на финальном шоу «Евровидения». Человек, совершивший этот поступок, уже передан в ведение полиции», — отмечается в заявлении организации.

    Также подчеркивается, что британской стороне предложили выступить еще раз, однако те отказались от этой возможности, отметив, что «очень гордятся» выступлением своей певицы.

    Ранее Газета.ру сообщила, что во время финала конкурса «Евровидение» неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании.

    Напомним, что в ходе выступления украинской певицы Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве неизвестный мужчина также выбежал на сцену.

    Автор: Ирина Новикова
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