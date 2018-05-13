Лондон, 13 мая. Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» осуществляет контроль над действиями американского авианосца «Гарри Трумэн» в водах Средиземного моря. Об этом сообщает iTV.

Отмечается, что российские моряки контактируют с американскими коллегами согласно протоколам, которые использовались в ходе «холодной войны». Таким образом удается избежать опасных инцидентов.

Телеканал указывает, что в 2016 году корабли допустили опасное сближение в Средиземном море. Эсминец Gravely, который сопровождал авианосец, выполнил опасный маневр, за счет которого удалось отогнать российский сторожевой корабль.

Ранее телеканал «360» сообщал о переходе в распоряжение ВМФ России сторожевого корабля «Адмирал Эссен».