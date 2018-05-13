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Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с американским авианосцем — СМИ
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    Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с американским авианосцем — СМИ

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    Российский фрегат играет в «кошки-мышки» с американским авианосцем — СМИ

    Лондон, 13 мая. Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» осуществляет контроль над действиями американского авианосца «Гарри Трумэн» в водах Средиземного моря. Об этом сообщает iTV.

    Отмечается, что российские моряки контактируют с американскими коллегами согласно протоколам, которые использовались в ходе «холодной войны». Таким образом удается избежать опасных инцидентов. 

    Телеканал указывает, что в 2016 году корабли допустили опасное сближение в Средиземном море. Эсминец Gravely, который сопровождал авианосец, выполнил опасный маневр, за счет которого удалось отогнать российский сторожевой корабль.

    Ранее телеканал «360» сообщал о переходе в распоряжение ВМФ России сторожевого корабля «Адмирал Эссен».

    Автор: Сергей Свазовский
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