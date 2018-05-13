«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже

Париж, 13 мая. Источник сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на прохожих, совершенную в Париже в субботу вечером.

По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Согласно имеющимся данным, нападавший выкрикивал «Аллах акбар».

Моленс добавил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование случившегося. Личность нападавшего пока не установлена.

Ранее Газета.ру сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в столице страны.

«Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста», — добавил французский глава.

1 Организация запрещена на территории РФ.