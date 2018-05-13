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«Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже
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    «Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже

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    «Исламское государство» взяло ответственность за нападение на прохожих в Париже

    Париж, 13 мая. Источник сообщил, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на прохожих, совершенную в Париже в субботу вечером.

    По словам прокурора Парижа Франсуа Моленса, правоохранительные органы выявили террористический след в случившемся. Согласно имеющимся данным, нападавший выкрикивал «Аллах акбар».

    Моленс добавил, что антитеррористическая прокуратура начала расследование случившегося. Личность нападавшего пока не установлена.

    Ранее Газета.ру сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в столице страны.

    «Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста», — добавил французский глава.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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