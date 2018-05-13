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Армия Израиля назвала причину уничтожения «Панциря-С1» в Сирии
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    Армия Израиля назвала причину уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

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    Армия Израиля назвала причину уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

    Тель-Авив, 13 мая. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что ракетная атака на зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в Сирии была произведена потому, что он вел огонь по израильским самолетам.

    «Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их», — рассказали в израильском военном ведомстве.

    Также в пресс-службе подчеркнули, что израильская армия «будет действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям».

    Ранее Газета.ру сообщала, что 10 мая армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS попадает в зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1».

    Позже журналист Александр Коц в твиттере также опубликовал фото зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1», уничтоженного армией Израиля в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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