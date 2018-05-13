Lifan привезет в Россию новый флагманский кроссовер Lifan X80

Москва, 13 мая. Китайская автомобилестроительная компания Lifan привезет на российский рынок флагманский внедорожник Lifan X80. Об этом сообщает ТАСС.

По некоторым данным, в отечественных автосалонах новинка появится уже в 2018 году. Ожидается также, что в ближайшее время в базе Росстандарта можно будет ознакомиться с техническими характеристиками Lifan X80.

По своим габаритам внедорожник близок к «японцу» Toyota Highlander. Дизайн кроссовера выполнен в стиле других представителей сегмента SUV своего бренда.

По мнению специалистов, стоимость Lifan X80 в России будет находиться в диапазоне ,1 – 1,5 млн рублей.

Телеканал «360» обращает внимание, что в Китае кроссовер продается с 2,0-литровым двигателем с мощностью 191 лошадиных сил с механической или автоматической КПП, рассчитанной на шесть передач..