Глава СБУ раскритиковал планы властей Украины по сокращению бюджета ведомства
Киев, 13 мая. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подверг резкой критике планы украинских властей по сокращению бюджета спецслужбы.
«Потому что не могу сказать, что сотрудники Службы безопасности жируют сегодня. Я откровенно это скажу», — заявил чиновник.
По его словам, в настоящее время СБУ и так получает мало средств, так как большая часть бюджета тратится на содержание военнослужащих и сотрудников службы, а на развитие ведомства денег нет.
«Мы очень мало средств получаем на строительство жилья для военнослужащих», — также добавил он.
Ранее Газета.ру сообщала, что Госдепартамент США обнародовал доклад по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, в котором указано, в частности, что на Украине были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.