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Россия присудила Молдавии высшую оценку на «Евровидении» 
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    Россия присудила Молдавии высшую оценку на «Евровидении» 

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    Россия присудила Молдавии высшую оценку на «Евровидении» 

    Лиссабон, 13 мая. Национальное жюри России присудило Молдавии высшую оценку на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в португальском Лиссабоне. Об этом сообщает ТАСС.

    Уточняется, что Швеция получила от России десять баллов, а Израиль — восемь.

    Следует отметить, что композицию My Lucky Day для молдавской группы DoReDos написал российский певец Филипп Киркоров. Его соавтором выступил поэт Джон Баллард.

    В состав национального жюри России в этом году вошли Владимир Матецкий, Яна Рудковская, Александра Воробьева, Сергей Мандрик и Алексей Мануйлов. 

    Ранее певица Юлия Самойлова прокомментировала свое выступление на «Евровидении-2018». россиянка признала, что допустила во время выступления «уйму ошибок». Певица призвала не искать в ее неудаче какой-либо политический контекст, — передает телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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