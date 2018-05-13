Россия присудила Молдавии высшую оценку на «Евровидении» 

Лиссабон, 13 мая. Национальное жюри России присудило Молдавии высшую оценку на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в португальском Лиссабоне. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Швеция получила от России десять баллов, а Израиль — восемь.

Следует отметить, что композицию My Lucky Day для молдавской группы DoReDos написал российский певец Филипп Киркоров. Его соавтором выступил поэт Джон Баллард.

В состав национального жюри России в этом году вошли Владимир Матецкий, Яна Рудковская, Александра Воробьева, Сергей Мандрик и Алексей Мануйлов.

Ранее певица Юлия Самойлова прокомментировала свое выступление на «Евровидении-2018». россиянка признала, что допустила во время выступления «уйму ошибок». Певица призвала не искать в ее неудаче какой-либо политический контекст, — передает телеканал «360».