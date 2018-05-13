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Глава МВД Франции оценил действия полицейских в Париже
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    Глава МВД Франции оценил действия полицейских в Париже

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    Глава МВД Франции оценил действия полицейских в Париже

    Париж, 13 мая. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон дал высокую оценку действиям правоохранителей, которые обезвредили злоумышленника, напавшего на прохожих в Париже. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Twitter.

    «Я приветствую хладнокровие и оперативность сил полиции, которые нейтрализовали нападавшего. Мои первые мысли — о жертвах этого отвратительного действия», — сказал Коллон.

    Ранее стало известно о нападении на людей злоумышленника с ножом в Париже. Официально подтверждена гибель одного человека в результате этого инцидента. Еще четверо ранены.

    Посольство Российской Федерации выясняет информацию о российских гражданах в связи с происшествие в Париже, — передает телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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