Глава МВД Франции оценил действия полицейских в Париже

Париж, 13 мая. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон дал высокую оценку действиям правоохранителей, которые обезвредили злоумышленника, напавшего на прохожих в Париже. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Twitter.

Papy t'es responsable. Arr?te tout et d?missionne. — St?phane Grb (@stefTyphoon) May 12, 2018

«Я приветствую хладнокровие и оперативность сил полиции, которые нейтрализовали нападавшего. Мои первые мысли — о жертвах этого отвратительного действия», — сказал Коллон.

Ранее стало известно о нападении на людей злоумышленника с ножом в Париже. Официально подтверждена гибель одного человека в результате этого инцидента. Еще четверо ранены.

Посольство Российской Федерации выясняет информацию о российских гражданах в связи с происшествие в Париже, — передает телеканал «360».