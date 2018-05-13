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Донбасс: в ЛНР сообщили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Политика
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    Донбасс: в ЛНР сообщили об артобстреле со стороны украинских силовиков

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    Донбасс: в ЛНР сообщили об артобстреле со стороны украинских силовиков

    Луганск, 13 мая. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли позиции республиканской народной милиции.

    Сообщается, что силовики применили артиллерию калибром 122 миллиметра, а также минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие.

    Всего по территории республики в субботу было выпущено порядка 60 снарядов, мин и гранат.

    Напомним, что 30 марта в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах.

    Ранее Газета.ру сообщала, что украинский президент Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном для обсуждения реализации минских соглашений, которые предполагают привлечение миротворцев ООН на Донбасс.

    Автор: Ирина Новикова
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