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Победителя «Евровидения-2018» объявили в Лиссабоне
Общество
Видео победного выступления израильтянки Нетты Барзилай на «Евровидении» опубликовано в Сети
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    Победителя «Евровидения-2018» объявили в Лиссабоне

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    Победителя «Евровидения-2018» объявили в Лиссабоне

    Лиссабон, 13 мая. Победителем музыкального конкурса «Евровидения» в 2018 году стала представительница Израиля Нетта.

    Профессиональное жюри на первое место поставило австрийца, на втором месте оказалась Швеция, на третьем — Израиль. Профессиональное жюри в России присудило 12 баллов исполнителям из Молдавии.

    Далее ведущие огласили результаты зрительского голосования. В итоге победитель набрала 529 баллов. На втором месте оказался Кипр, который представляла Элени Фурейра, третье досталось австрийцу Сезару Сэмпсону.

    Букмекеры среди участников музыкального конкурса называли фаворитами представительниц Израиля и Кипра.

    Напомним, Россию в этом году представляла Юлия Самойлова. Она выступала во втором полуфинале, но не смогла выйти в финальную часть музыкального конкурса.  

    Автор: Настасья Шеркунова
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