Победителя «Евровидения-2018» объявили в Лиссабоне

Лиссабон, 13 мая. Победителем музыкального конкурса «Евровидения» в 2018 году стала представительница Израиля Нетта.

Профессиональное жюри на первое место поставило австрийца, на втором месте оказалась Швеция, на третьем — Израиль. Профессиональное жюри в России присудило 12 баллов исполнителям из Молдавии.

Далее ведущие огласили результаты зрительского голосования. В итоге победитель набрала 529 баллов. На втором месте оказался Кипр, который представляла Элени Фурейра, третье досталось австрийцу Сезару Сэмпсону.

Букмекеры среди участников музыкального конкурса называли фаворитами представительниц Израиля и Кипра.

Напомним, Россию в этом году представляла Юлия Самойлова. Она выступала во втором полуфинале, но не смогла выйти в финальную часть музыкального конкурса.