Меню
Весь мир
Явка на парламентских выборах в Ираке превысила 40%
Весь мир
Явка на парламентских выборах в Ираке превысила 40%
Следующая новость
Загрузка...

    Явка на парламентских выборах в Ираке превысила 40%

    52

    Явка на парламентских выборах в Ираке превысила 40%

    Багдад, 13 мая. Спикер Высшей независимой избирательной комиссии Ирака сообщил, что явка на парламентских выборах, прошедших в субботу, составила 44,54%.

    Участниками голосования стали 10 миллионов 700 тысяч человек.

    Отметим, что выборы состоялись впервые после освобождения Ирака от террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

    Ранее Газета.ру сообщала, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США надеются на инклюзивный формат нового правительства Ирака. 

    «Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в то время, которое отведено конституцией», — сказал Помпео.

    Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнерству с Багдадом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.