Явка на парламентских выборах в Ираке превысила 40%

Багдад, 13 мая. Спикер Высшей независимой избирательной комиссии Ирака сообщил, что явка на парламентских выборах, прошедших в субботу, составила 44,54%.

Участниками голосования стали 10 миллионов 700 тысяч человек.

Отметим, что выборы состоялись впервые после освобождения Ирака от террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Ранее Газета.ру сообщала, что американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США надеются на инклюзивный формат нового правительства Ирака.

«Мы надеемся, что этот процесс будет идти быстро в то время, которое отведено конституцией», — сказал Помпео.

Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с иракскими лидерами и стратегическому партнерству с Багдадом.

1 Организация запрещена на территории РФ.