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Неизвестный выбежал на сцену «Евровидения» и отобрал микрофон у британской певицы
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    Неизвестный выбежал на сцену «Евровидения» и отобрал микрофон у британской певицы

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    Неизвестный выбежал на сцену «Евровидения» и отобрал микрофон у британской певицы

    Лиссабон, 13 мая. Во время выступления Великобритании на песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне на сцену выбежал неизвестный, который отобрал у певицы SuRie микрофон.

    Представительница Соединенного Королевства исполняла композицию «Storm». Мужчина подобрался к исполнительнице сбоку. Воспользовавшись эффектом неожиданности, он вырвал из ее рук микрофон. Персонал вручил SuRie новый микрофон, после чего она смогла продолжить свое выступление.

    Ранее в полуфинале «Евровидения» выступила россиянка Юлия Самойлова. Пробиться в финал конкурса ей не удалось. Самойлова назвала свою неудачу закономерной. Она признала, что допустила «уйму ошибок».

    Также россиянка попросила не искать в случившемся политический подтекст, и не делать поблажек в связи с ее инвалидностью. Об этом сообщал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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