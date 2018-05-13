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Сирия: САА продолжает наступление на позиции ИГИЛ в Дамаске
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    Сирия: САА продолжает наступление на позиции ИГИЛ в Дамаске

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    Сирия: САА продолжает наступление на позиции ИГИЛ в Дамаске

    Дамаск, 13 мая. Сирийские правительственные войска продолжают наступать на позиции запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 на юге Дамаска Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Muraselon.

    Отмечается, что армии САР удалось взять под свой контроль несколько зданий в районах Аль-Хаджар и Аль-Асвад после кровопролитных боев с террористами ИГИЛ1.

    Издание сообщает также о восстановлении строительного комплекса, расположенного в упомянутых выше районах.

    Ранее стало известно, что в результате взрыва в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики девять человек погибли и 28 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, девять человек числятся пока пропавшими без вести. Некоторые пострадавшие были доставлены в больницы, расположенные в Турции — сообщала RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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