Все участники финала выступили на «Евровидении»

Лиссабон, 13 мая. В Лиссабоне завершились выступления финалистов музыкального конкурса «Евровидение».

В субботу на сцену вышли представители 26 стран. Первым на сцену вышел представитель Украины, завершили выступление итальянские исполнители. После этого состоится голосование, по результатам которого будет назван победитель музыкального конкурса. Букмекеры высоко оценивают шансы на победу участников из Израиля, Эстонии, Кипра, Чехии, Франции, Болгарии, Швеции, Италии и Молдовы.

Напомним, в этом году Россию представляла певица Юлия Самойлова. Она выступала во втором полуфинале, но не смогла пробиться в финал. Ранее исполнительница назвала свои ошибки во время выступления в Лиссабоне.