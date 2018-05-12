Сирия: девять человек погибли и 28 ранены при подрыве двух автомобилей в Идлибе

Дамаск, 12 мая. Девять человек погибли и 28 получили ранения в результате подрыва двух автомобилей в поселении Ясир аз-Заим провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил муниципальный совет.

«Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы», — пояснил местный чиновник в беседе с РИА Новости.

Отмечается также, что девять человек в настоящее время считаются пропавшими без вести. Некоторые травмированные были доставлены в больницы, расположенные в Турции.

Ранее сообщалось о серии взрывов в столичном Дамаске после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о начале атаки в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала Газета.ru.