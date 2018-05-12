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Два человека погибли и восемь пострадали в результате нападения в центре Парижа
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    Два человека погибли и восемь пострадали в результате нападения в центре Парижа

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    Два человека погибли и восемь пострадали в результате нападения в центре Парижа

    Париж, 12 мая. Во время нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа погибли два человека.

    По информации местных СМИ, восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать преступника.

    По словам представителей посольства России во Франции, в настоящее время нет информации о том, что во время инцидента пострадали граждане РФ, передает РИА Новости.

    Автор: Настасья Шеркунова
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