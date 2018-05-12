Два человека погибли и восемь пострадали в результате нападения в центре Парижа

Париж, 12 мая. Во время нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих в центре Парижа погибли два человека.

По информации местных СМИ, восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать преступника.

По словам представителей посольства России во Франции, в настоящее время нет информации о том, что во время инцидента пострадали граждане РФ, передает РИА Новости.