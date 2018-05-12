Россия обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею

Копенгаген, 12 мая. Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в пятом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2). В составе российской сборной отличились Капризов, Дадонов, Нестеров и Григоренко.

Поединок прошел в упорной борьбе. Швейцарцы не позволяли нашей команде оторваться больше, чем на одну шайбу. Особенно напряженными получились последние минуты, когда соперник организовал настоящий штурм ворот Кошечкина. Тем не менее, россияне сумели выстоять, одержав четвертую победу в пяти матчах группового этапа.

Сборная России занимает второе место в своей группе. Лидирует Швеция, накануне победившая словаков в овертайме.

Ранее сообщалось о первом поражении сборной России от сборной Чехии на чемпионате мира, который проходит в Дании. Об этом писала Газета.ru.