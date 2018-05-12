Эксперт рассказал, что общего у Трампа с Ельциным

Лондон, 12 мая. Специалист по российско-американским отношениям Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд сравнил президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом с первым президентом России Борисом Ельциным. Материал опубликован в The Independent.

Специалист отмечает, что в их политическом облике есть немало общих черт.

«Как и Трамп, Ельцин был глубоко противоречивой фигурой, политическим уличным бойцом, который выжил благодаря стравливанию отдельных лиц и фракций друг с другом и сложным деловым отношениям с фигурами внутри и вне правительства», — полагает Дейермонд.

Специалист также сравнил военную кампанию Ельцина в Чечне с ракетной атакой США по Сирии. По его мнению, в обоих случаях политики ставили своей целью отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

Он подчеркнул, что к любым сравнением следует относиться осторожно, избегая прямых парраллелей.

Ранее стало известно о времени и месте встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Об этом писала Газета.ru.