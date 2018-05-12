Меню
Политика
Эксперт рассказал, что общего у Трампа с Ельциным
Весь мир
Сирия: девять человек погибли и 28 ранены при подрыве двух автомобилей в Идлибе
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт рассказал, что общего у Трампа с Ельциным

    39

    Эксперт рассказал, что общего у Трампа с Ельциным

    Лондон, 12 мая. Специалист по российско-американским отношениям Королевского колледжа Лондона Рут Дейермонд сравнил президента Соединенных Штатов Дональдом Трампом с первым президентом России Борисом Ельциным. Материал опубликован в The Independent.

    Специалист отмечает, что в их политическом облике есть немало общих черт.

    «Как и Трамп, Ельцин был глубоко противоречивой фигурой, политическим уличным бойцом, который выжил благодаря стравливанию отдельных лиц и фракций друг с другом и сложным деловым отношениям с фигурами внутри и вне правительства», — полагает Дейермонд.

    Специалист также сравнил военную кампанию Ельцина в Чечне с ракетной атакой США по Сирии. По его мнению, в обоих случаях политики ставили своей целью отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

    Он подчеркнул, что к любым сравнением следует относиться осторожно, избегая прямых парраллелей. 

    Ранее стало известно о времени и месте встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Серегй Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.