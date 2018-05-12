Сирия: из зоны деэскалации «Хомс» вывели 9368 боевиков и их родных

Хомс (Сирия), 12 мая. За шесть дней из зоны деэскалации «Хомс» на территории Сирии удалось вывести 9368 боевиков с семьями.

По словам главы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, боевиков доставляют в Калъат-аль-Мудик, который находится в Идлибе.

«Центр по примирению и подразделения российской военной полиции четвертый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс»… всего с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведено 9 тысяч 368 боевиков и членов их семей», — рассказал во время брифинга Евтушенко.

Кроме того, в Алеппо прошла акция, в рамках которой жители Шейх-Наджара и Дейр-Кака получили продовольственные наборы и хлеб.

