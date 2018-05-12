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Захарова уличила Украину во лжи на дискуссии в ООН о недостоверных новостях
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    Захарова уличила Украину во лжи на дискуссии в ООН о недостоверных новостях

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    Захарова уличила Украину во лжи на дискуссии в ООН о недостоверных новостях

    Москва, 12 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала доказательства лжи украинских властей, ложно заявивших, что организованное ими мероприятие о пропаганде и недостоверных новостях проходит под эгидой сессии Комитета ООН по информации. Соответствующую запись дипломат сделала на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Публикую скриншот приглашения Постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором черным по белому написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации», — написала Захарова.

    Накануне официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова рассказала о том, как украинские «ветераны АТО» в камуфляжных угрожали российскому дипломату физической в стенах ООН. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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