Захарова уличила Украину во лжи на дискуссии в ООН о недостоверных новостях

Москва, 12 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала доказательства лжи украинских властей, ложно заявивших, что организованное ими мероприятие о пропаганде и недостоверных новостях проходит под эгидой сессии Комитета ООН по информации. Соответствующую запись дипломат сделала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Публикую скриншот приглашения Постоянного представительства Украины при ООН на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором черным по белому написано, что оно проходит под эгидой Комитета ООН по информации», — написала Захарова.

Накануне официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова рассказала о том, как украинские «ветераны АТО» в камуфляжных угрожали российскому дипломату физической в стенах ООН. Об этом писала Газета.ru.