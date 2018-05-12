Сирия: Дамаск вернул контроль над восточными кварталами Ярмука

Дамаск (Сирия), 12 мая. Властям Сирии удалось восстановить контроль над восточной частью района Ярмук южнее Дамаска.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, российская военная полиция совместно с сирийскими коллегами следят за сохранением порядка в данном районе.