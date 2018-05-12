«Докажи это, мамочка!»: бывший прокурор США рассказал, как Россия спутала планы Мюллера

Вашингтон, 12 мая. Спецпрокурор Роберт Мюллер не ожидал, что 13 российских граждан, которые в Соединенных Штатах Америки проходят по делу о вмешательстве в выборы, будут отстаивать свои интересы. Об этом рассказал экс-прокурор Джозеф Дидженова.

По словам бывшего прокурора округа Колумбия, Мюллер не ожидал, что россияне потребуют предоставить материалы уголовного дела. Для его команды стало полнейшей неожиданностью, что дело дошло до суда.

«Ему нужно было что-то русское, как соус для салата. Вот он и составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций в другой стране, думая, что они никогда не явятся. Но – бинго! – кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!» – заявил Дидженова в эфире Fox News.

Бывший американский прокурор подчеркивает, что Мюллер не в состоянии доказать вину россиян. Само расследование против граждан России Дидженова называет возмутительным. Он также окрестил его «чудовищем Розенстайна», поскольку заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов Америки Род Розенстайн дал ход расследованию Мюллера.

Напомним, Соединенные Штаты Америки два месяца назад обвинили 13 россиян в том, что они якобы «вмешивались» в выборы. Власти России неоднократно обращались к Вашингтону с требованием предоставить доказательства наличия вмешательства в избирательный процесс. В среду окружным судом федерального округа Колумбия было оглашено обвинение компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». На заседании суда присутствовал адвокат Эрик Дюбелье, который представляет интересы компании. Он заявил, что его клиент не считает себя виновным. Следующее слушание состоится 16 мая.

Ранее политолог Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей назвал верной тактику защиты российской компании. Он отметил, что российская сторона «отвечает на обвинения взвешенно, спокойно и без суеты». Подобная тактика поможет доказать в американском суде невиновность россиян.