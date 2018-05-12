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Самойлова: Увидела уйму ошибок в своем выступлении на «Евровидении»
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    Самойлова: Увидела уйму ошибок в своем выступлении на «Евровидении»

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    Самойлова: Увидела уйму ошибок в своем выступлении на «Евровидении»

    Москва, 12 мая. Российская певица Юлия Самойлова признала, что допустила множество ошибок во время свое выступления на конкурсе «Евровидение» в португальском Лиссабоне. Своими впечатлениями она поделилась в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

    «Я посмотрела сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала исполнительница.

    Самойлова призвала не искать политический контекст в ее неудаче. Она попросила общественность не делать поблажек из-за ее инвалидности, а рассматривать выступление исключительно с профессиональной точки зрения.

    Ранее сообщалось о неудачном выступлении Самойловой на песенном конкурсе «Евровидение» в Португалии. Впервые за долгое время представительница России оказалась за бортом финальной части конкурса, — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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