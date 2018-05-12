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Политика
Комитет Конгресса США одобрил инициативу Трампа расторгнуть договор о РСМД с Ираном
Политика
Комитет Конгресса США одобрил инициативу Трампа расторгнуть договор о РСМД с Ираном
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    Комитет Конгресса США одобрил инициативу Трампа расторгнуть договор о РСМД с Ираном

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    Комитет Конгресса США одобрил инициативу Трампа расторгнуть договор о РСМД с Ираном

    Вашингтон, 12 мая. Комитет по вооруженным силам палаты представителей конгресса США согласовал план действий, направленный на расторжение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), инициированное Дональдом Трампом.

    В профильном комитете предлагают также внести в федеральный бюджет поправки, позволяющие расторгнуть соглашение «при отсутствии доказательств, что договор выполняется Россией».

    «Мы находимся в такой ситуации, когда у нас не может быть договора с самими собой», — сказал представитель Республиканской партии от штата Огайо Майкл Тернер.

    Ранее Газета.ru сообщала о новом оружии России, не попадающем под действие договора об РСМД.

    Автор: Серегй Свазовский
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