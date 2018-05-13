Политика в России: Итоги за неделю

7 мая в Кремле состоялась инаугурация избранного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. После вступления в должность главы государства правительство вкупе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

Кабмин должен быть обновлен, так гласит закон «О Правительстве». Второе лицо страны, премьер-министр, также должен сложить обязанности. Кандидатуру нового председателя правительства выдвигает президент, а одобрить его должна Госдума.

И вот, 7 мая, после вступления в должность и принятия отставки правительства, Владимир Путин лично прибыл в Государственную думу, чтобы представить кандидатуру премьера.

Она и удивила, и нет. Удивила, потому что многие ждали, что премьером станет кто-то другой. Кандидатуры назывались самые разные: Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Вячеслав Володин и даже Владимир Груздев, бывший губернатор Тульской области.

Не удивила, потому что президент выдвинул кандидатом Дмитрия Медведева. В преддверии грядущей напряженной работы Владимир Путин, возможно, решил сделать ставку на проверенного человека. А работы предстоит много, так как на новое правительство ляжет задача по воплощению в жизнь положений мартовского обращения главы государства к Федеральному собранию. Задача сверхответственная и, требующая напряженной работы. Тут уж не до реализации личных амбиций и интриг, так что назначение Медведева выглядит вполне оправданным.

Но выдвинуть премьера мало — депутаты Госдумы должны еще и утвердить его. В этот раз против назначения оказались коммунисты и эсеры. Впрочем, «левые» выступали против Медведева и раньше, риторика Геннадия Зюганова в этом отношении совершенно не изменилась.

«Мы не можем поддержать Медведева, потому что он продолжит тот курс, который завел страну в тупик», — заявил лидер фракции КПРФ еще в 2012 году.

Однако подавляющее большинство депутатов не увидело «тупика», померещившегося Зюганову. За кандидатуру, выдвинутую Владимиром Путиным, проголосовало 374 человека, против — 56, воздержавшихся не было.

Итак, утвержденный Госдумой и президентом председатель правительства теперь должен подобрать новую команду. И список кандидатур уже известен и широко обсуждается.

При этом интерес вызывают те фигуры, которые из правительства «вылетают». Например, фамилия Аркадия Дворковича пропала из претендентов на кресло в кабинете. Сообщается, что ему предложен пост главы фонда «Сколково». Сложно сказать, как это воспринял сам Дворкович, который с 2001 года так или иначе связан с правительством, а во время президентства Медведева был его помощником. Не будем забывать, что за Дворковичем остаются и другие функции и должности, например, председателя совета директоров ОАО «РЖД».

Первый заместитель премьера Игорь Шувалов, находившийся в этой должности целых 10 лет, тоже, вероятно, останется не у дел. Ему пророчат пост в руководстве МГУ или АО «Роснано», но пока что все это лишь вероятности.

Александр Хлопонин, который в уходящем кабинете занимал должность вице-премьера и курировал вопросы природопользования, оборота алкоголя и национальной политики также, судя по всему, не войдет в состав нового правительства. Дальнейшая судьба Хлопонина, с 2010 по 2014 представлявшего президента в Северо-Кавказском федеральном округе, пока неизвестна.

А вот Антон Силуанов, министр финансов, не только останется при своей должности, но и может совместить ее с местом, освободившимся после ухода Шувалова, то есть стать первым вице-премьером. Силуанов прославился своим консерватизмом, исполнительностью и способностью экономить. А это – ключевые качества для реализации новых «майских указов», дополнительные затраты на которую Дмитрий Медведев оценил в 8 триллионов рублей. И это — минимальная оценка. Так что в условиях санкций необходим человек, который способен если не реформировать экономику (Силуанов не реформатор), то создать прочную базу для реформ, которые проведут другие.

Одна из важных сфер, которую затрагивает первый после инаугурации указ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», это здравоохранение. Курировать его в новом правительстве, судя по всему, будет Татьяна Голикова, которая возглавляла Счетную палату. То есть деньги, заработанные для экономики Силуановым, на нужды здравоохранения будет распределять другой опытный финансист.

Одним из ключевых положений президентского указа является создание экспортно-ориентированного сектора в базовых отраслях экономики, в числе которых находится и аграрный сектор. В новом правительстве вице-премьером по вопросам сельского хозяйства может стать Алексей Гордеев. Он десять лет был аграрным министром в нелегкое время после ухода Ельцина. На это назначение определенно можно посмотреть с оптимизмом, Гордеев именно та фигура, которая в состоянии наладить работу сельского хозяйства, не только обеспечив страну собственной продукцией, но и начав ее экспортировать.

На своем месте будет и кандидат в зампреды по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. Это кадровый военный, 20 лет прослуживший на офицерских должностях. А после этого в его послужном списке работа в Министерстве промышленности. Сейчас он заместитель министра обороны. Кому еще курировать ОПК, как ни человеку, отдавшему 20 лет армии и 20 — промышленности?

Как видим, перестановки в правительстве отвечают поставленным задачам. Окончательно кандидатуры еще не утверждены. Новое правительство будет сформировано, как ожидается, 18 мая. До этого дня что-то еще может измениться. Далее остается надеяться на профессионализм нового кабинета и его готовность к кропотливому труду. Задачи, поставленные президентом, требуют именно этих качеств.