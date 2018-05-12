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Российские пограничники поймали украинских браконьеров в Азовском море
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    Российские пограничники поймали украинских браконьеров в Азовском море

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    Российские пограничники поймали украинских браконьеров в Азовском море

    Краснодар, 12 мая. Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю сообщило о задержании двух украинских рыбаков, которые ловили краснокнижного русского осетра в российских водах Азовского моря.

    Рыболовный катер был задержан 10 мая. При этом у украинцев не было никаких документов, подтверждающих их право на рыбный промысел. Оба были доставлены в Ейск для установления личности.

    Как сообщают украинские СМИ, в настоящее время украинский консул в России проверяет информацию о задержании своих соотечественников. Он уже выехал в Ейск для выяснения обстоятельств.

    Отметим, что это уже не первый подобный случай за последнее время. 4 мая крымские пограничники задержали украинское рыболовное судно, которое незаконно вылавливало камбалу в российских водах Черного моря. Экипаж был обвинен в браконьерстве и доставлен в Крым для проведения дальнейшей проверки.

    Внимание российских пограничников к деятельности украинских рыбаков было усилено после того, как украинская погранслужба задержала в Азовском море российский рыболовный сейнер «Норд», который был зарегистрирован в Крыму.

    Автор: Алексей Громов
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