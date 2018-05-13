США заявили о кибератаке с Украины на сайт избиркома в Теннесси

Вашингтон, 12 мая. Сайт избирательной комиссии в американском штате Теннесси подвергся атаке IP-адреса, расположенного на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что атака оказалась результативной. В результате несанкционированного вмешательства сайт вышел из строя. Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл сообщил, что киберинцидент сопровождался необычно большим числом пользователей, которые одновременно запросили доступ к ресурсу.

«Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — пояснил чиновник.

Он добавил, что запросы о доступе к сайту в день атаки поступили еще из 100 стран.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты опасаются кибератак из Ирана. Об этом писала RT.