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США заявили о кибератаке с Украины на сайт избиркома в Теннесси
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    США заявили о кибератаке с Украины на сайт избиркома в Теннесси

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    США заявили о кибератаке с Украины на сайт избиркома в Теннесси

    Вашингтон, 12 мая. Сайт избирательной комиссии в американском штате Теннесси подвергся атаке IP-адреса, расположенного на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что атака оказалась результативной. В результате несанкционированного вмешательства сайт вышел из строя. Заместитель директора по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл сообщил, что киберинцидент сопровождался необычно большим числом пользователей, которые одновременно запросили доступ к ресурсу.

    «Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — пояснил чиновник.

    Он добавил, что запросы о доступе к сайту в день атаки поступили еще из 100 стран.

    Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты опасаются кибератак из Ирана. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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