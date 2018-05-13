Сирия итоги за сутки на 13 мая 06.00: удары ВВС коалиции убили 17 жителей Хасаки, при взрыве в Ракке погибло два человека

Сирия, 13 мая. Удары ВВС международной коалиции убили 17 мирных жителей Хасаки, при взрыве в Ракке погибло двое гражданских, 15 террористов ИГ1 сбежало из тюрьмы «Джебхат Тахрир Сурии» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ несколько зданий в лагере Ярмук, вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Даръа, при поддержке ВКС РФ атаковали «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Дамаске, сбежало из тюрьмы «Тахрир Сурии» в Идлибе.

«Джебхат Тахрир Сурия»: потеряла командира раненным в Алеппо.

Курды: угрозами вынуждают ополченцев Дейр-эз-Зора покинуть провинцию, насмерть сбили мирного жителя Хасаки.

Международная коалиция: нанесла удары по Хасаке, в результате чего погибло 17 человек.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы в течение суток продолжались ожесточенные бои между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что Сирийская арабская армия (САА) выбила радикальных исламистов из нескольких зданий лагеря беженцев Ярмук. Удары по ИГ в этой местности также нанесли ВВС Сирии. Одновременно отмечались столкновения между САА и ИГИЛ1 в районе Хаджар аль-Асвад.

Провинция Алеппо

Утром в лагерь Мизаназ на западе провинции Алеппо прибыл конвой автобусов с боевиками, эвакуированными из анклава на севере Хомса. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселений Харитан и Кафр Хамра в северной части провинции Алеппо. О столкновениях писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Позже Twitter-канал (@almustafa_alaa) сообщил, что на западе региона прогремел взрыв. По сведениям автора публикации, сдетонировала мина, заложенная в автомобиле «Джебхат Тахрир Сурии». В результате инцидента пострадал командир группировки.

Информационное агентство Almanar News передавало, что жители города Анадан вышли на митинг против присутствия в регионе боевиков «Тахрир аш-Шам».

Турецкие военнослужащие устанавливают на контрольно-пропускных пунктах в Африне технику для того, чтобы снимать отпечатки пальцев и делать фотографии каждого человека, вошедшего в город. Об этом сообщал местный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс в течение дня продолжался процесс депортации боевиков незаконных вооруженных формирований. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@watanisy), что на территорию региона прибыло 100 автобусов для вывоза сдавшихся членов оппозиционных группировок. Напомним, боевики были вынуждены сдать свои позиции и оружие правительственным войскам, получив взамен возможность беспрепятственно уехать в провинции Идлиб и Алеппо. По сведениям Twitter-канала (@watanisy), многие радикалы перед тем, как сдать свои позиции САА сжигают склады боеприпасов.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции возобновили боевые вылеты в районе города Хаджин на левом берегу Евфрата. Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла большое количество ударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» в этой же части провинции Дейр-эз-Зор, но никакой информации о потерях ИГ не поступало.

Одновременно с этим стало известно, что на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона продолжает развиваться конфликт между курдами и арабским населением. Ранее командование SDF выдвинуло ультиматум группировке «Куват Нукба Ас-Сурия», состоящей из жителей поселения Абу-Хаммам, по которому местные ополченцы должны сдать оружие и прекратить оказывать сопротивление курдам, иначе будут признаны пособниками ИГИЛ и уничтожены ВВС международной коалиции. При этом в случае авиаудара пострадает мирное население. Местный источник передавал в Twitter (@CivilWarMap), что испуганные угрозой авиационной атаки местные лидеры были вынуждены настоять на выходе бойцов «Куват Нукба Ас-Сурии» из региона.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Ан-Наима и Умм аль-Маядин на востоке провинции Даръа. Об этом писал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

На трассе недалеко от населенного пункта Кафр Шамс на севере региона сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). В результате инцидента, по сведениям автора публикации, пострадал мирный житель региона.

Провинция Идлиб

Группа неизвестных открыла огонь по контрольно-пропускному пункту в городе Ариха, передавал в начале дня военный источник в Telegram (@emaannewscenter1). В результате атаки был ликвидирован один боевик, еще два члена вооруженных формирований получили ранения.

На дороге недалеко от Джиср аш-Шугура сдетонировало самодельное взрывное устройство, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, на мине подорвался автомобиль одной из исламистских организаций, в котором во время происшествия находилось четыре боевика. Информации об их состоянии не поступало.

Информационное агентство Almanar News передавало, что из тюрьмы группировки «Джебхат Тахрир Сурия» в городе Бинниш на северо-востоке провинции Идлиб сбежало 15 террористов «Исламского государства».

Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ продолжили наступление на позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Идлиб. Военный Telegram-канал (@Syrianow10) писал, что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе поселения Аль-Касабия.

В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв, передавал местный Telegram-канал (@mdadashamenglish). По сведениям автора публикации, сдетонировало СВУ, заложенное недалеко от здания центрального госпиталя. Данных о пострадавших не поступало.

Провинция Ракка

На улице Тель Абъяд в административном центре провинции Ракка взорвался заминированный автомобиль. Об инциденте сообщил один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@MGhorab3). В результате происшествия погибло два мирных жителя столицы региона, еще трое гражданских получили ранения. Местный Twitter-канал (@smmsyria) писал, что машина была заминирована еще во время отступления из города террористов «Исламского государства». Напомним, работы по зачистке жилых кварталов Ракки уже более полугода ведут бойцы курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Хама

В населенный пункт Калаат аль-Мудик прибыл 71 автобус с боевиками, депортированными из северного Хомса, и членами их семей. Об этом писал местный источник в сети Telegram (@emaannewscenter1).

На севере провинции Хама продолжилось операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Аз-Закията.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в провинции Хасака. Об авианалетах сил западного альянса во главе с США писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате атак ВВС коалиции погибло восемь мирных жителей деревни Аш-Шаир. Также сообщалось, что ударам со стороны ВВС антитеррористического альянса подверглось поселение Хидаж на юго-востоке региона. Здесь под ударами авиации погибло четыре ребенка и пять женщин.

Вечером на юго-западе региона было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием местного жителя и бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Автомобиль «демократической армии» столкнулся с мотоциклом сирийца. В результате аварии гражданский погиб на месте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)