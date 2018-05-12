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Автор термина «политтехнология» скончался на 73-м году жизни
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    Автор термина «политтехнология» скончался на 73-м году жизни

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    Автор термина «политтехнология» скончался на 73-м году жизни

    Москва, 12 мая. Глава «Центра политических технологий» Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни. Об этом сегодня заявил председатель правления фонда Борис Макаренко.

    «Игорь — изобретатель термина «политические технологии». Это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — рассказал он агентству РИА Новости.

    В ЦПТ отметили, что смерть политолога была внезапной. По словам сотрудников пресс-службы организации, еще утром Бунин был полон «жизненных и деловых планов, играл в свой любимый настольный теннис».

    Напомним, что Игорь Бунин был известным советским историком, политологом и политтехнологом. Считался одним из ведущих специалистов по новейшей истории Франции и современной российское политике. Получил степень кандидата исторических наук и доктора политических наук.

    Автор: Антон Соколов
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