Сирия новости 12 мая 22.30: курды угрожают авиаударами населению Дейр-эз-Зора, в центре Идлиба прогремел взрыв

Сирия, 12 мая. Бойцы SDF угрожают местным ополченцам Дейр-эз-Зора авиаударами, в центре Идлиба прогремел взрыв, солдаты ВС Турции модернизируют КПП в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Алеппо и Хаме.

Курды: угрозами вынуждают ополченцев Дейр-эз-Зора покинуть провинцию, насмерть сбили мирного жителя Хасаки.

Международная коалиция: бьет по поселениям Хасаки, что приводит к гибели мирных жителей.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие устанавливают на контрольно-пропускных пунктах в Африне технику для того, чтобы снимать отпечатки пальцев и делать фотографии каждого человека, вошедшего в город. Об этом сообщает местный источник в Telegram (@emaannewscenter1).

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Харитан. Об этом пишет военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Ранее столкновения между САА и боевиками отмечались в районе населенного пункта Кафр Хамра.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжает развиваться конфликт между курдами и арабским населением. Ранее сообщалось, что командование SDF выдвинуло ультиматум группировке «Куват Нукба Ас-Сурия», состоящей из жителей поселения Абу-Хаммам, по которому местные ополченцы должны сдать оружие и прекратить оказывать сопротивление курдам, иначе будут признаны пособниками ИГИЛ1 и уничтожены ВВС международной коалиции. При этом в случае авиаудара пострадает мирное население. Местный источник передает в Twitter (@CivilWarMap), что испуганные угрозой авиационной атаки местные лидеры были вынуждены настоять на выходе бойцов «Куват Нукба Ас-Сурии» из региона.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб прогремел взрыв, передает местный Telegram-канал (@mdadashamenglish). По сведениям автора публикации, сдетонировало СВУ, заложенное недалеко от здания центрального госпиталя. Данных о пострадавших пока нет.

В южной части региона продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА), действующей при поддержке ВКС РФ, и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что САА обстреливают позиции «Ан-Нусры» в районе Аль-Касабии.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продолжает наносить удары по пунктам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Ранее сообщалось, что ВКС РФ бьют по «Джебхат ан-Нусре» в окрестностях поселений Кафр Зета и Аз-Закият. Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) пишет, что бригады правительственных войск САР, базирующиеся в районе Халфаи, ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов недалеко от города Аль-Латамина.

Провинция Хасака

На юго-западе провинции Хасака зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием местного жителя и бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Автомобиль «демократической армии» столкнулся с мотоциклом сирийца. В результате аварии гражданский погиб на месте.

Ранее сообщалось, что ВВС возглавляемой США международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым позициям ИГИЛ на территории Хасаки. В результате нескольких последних боевых вылетов антитеррористического альянса погибло 17 мирных жителей населенных пунктов Аш-Шаир и Хидаж.

Ирак

Подконтрольное «Исламскому государству»1 информационное агентство «Аль-Амак» сообщает о нескольких взрывах, организованных террористами в разных частях Ирака. Первое СВУ сдетонировало восточнее Талль Афара. По заявлению радикальных исламистов, в результате инцидента погибло двое бойцов «Хашд аш-Шааби». Еще на одной мине подорвался автомобиль ополченцев недалеко от Мосула.

Кроме того ИГИЛовцы утверждают, что уничтожили автомобиль федеральной полиции и убили трех стражей правопорядка в деревне Барима провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)