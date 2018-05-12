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Мирный житель Горловки ранен при обстреле ВСУ
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    Мирный житель Горловки ранен при обстреле ВСУ

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    Мирный житель Горловки ранен при обстреле ВСУ

    Донецк, 12 мая. В результате обстрела окраин Горловки украинскими вооруженными силами мирный житель получил ранение. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики в ходе беседы с журналистами.

    По его словам, эвакуация мирных жителей до сих пор невозможна, так как огонь ведется беспрерывно.

    «Сегодня в 18.55 (мск.) силовики с направления шахты «Южная» открыли огонь по жилым домам в районе шахты «Глубокая» из танков, выпустив 24 снаряда, и 120-миллиметровых минометов, выпустив 31 мину. В результате обстрелов ранение получил один мирный житель… Из-за непрекращающегося обстрела раненого до сих пор не могут эвакуировать», — уточнил в командовании республики.

    Ранее сообщалась о потерях, которые понесли украинские силовики при попытке прорыва Горловки. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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